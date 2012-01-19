Сотрудник ГАИ пустил слезоточивый газ внутрь машины

В Тернопольской области работники милиции начали служебную проверку в связи с жалобой на то, что сотрудники ГАИ применили против водителя слезточивый газ.

Как сообщил корреспонденту УНИАН старший инспектор областной Госавтоинспекции Николай ЛЕЦКАЛЮК, после обращения водителя начата проверка в отношении двух работников ГАИ Теребовлянского райотдела милиции.

«Будет опрошен заявитель, наши сотрудники. Если их вина подтвердится, в отношении них будут приняты кардинальные меры», - сказал Н.ЛЕЦКАЛЮК.

В секторе общественных связей областного управления милиции добавили, что служебное расследование, которое начато после обращения водителя по поводу событий 16 января, находится на личном контроле у руководства УМВД области.

Сам потерпевший в видеоролике, размещенном им на YouTube, сообщает, что уже привлек адвоката, который будет отстаивать его интересы в данной ситуации. В видео, снятом водителем, также можно увидеть течение инцидента. В частности, как показано в ролике, сотрудники ГАИ остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Они приказывали водителю выйти из автомобиля, но тот отказывался. Потом один из инспекторов протиснул в боковое окно газовый баллончик и начал распылять в салон газ.