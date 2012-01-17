Кабмин отложил обязательную установку паркоматов

Правительство отложило обязательную установку паркоматов, или автоматических въездных-выездных терминалов, которые должны быть установлены не позже 1 января 2012 года (согласно постановлению №1342 от 2009 года), до 1 апреля т.г.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

По словам министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолия БЛИЗНЮКА, установка паркоматов откладывается из-за того, что Киев, Донецк, Львов и Харьков будут принимать огромное количество посетителей матчей футбольного чемпионата, что создаст дополнительную нагрузку на существующую систему парковки автомобилей. Кроме того, далеко не все города имеют достаточно развитую сферу парковки, а операторы рынка часто не имеют достаточных средств для приобретения и обслуживания паркомата или терминала.

«Введение паркоматов откладывается на один квартал - до 31 марта включительно. А до тех пор постановление правительства абсолютно четко определяет действующий на сегодня механизм оплаты - приобретение соответствующего талона, а также через паркоматы и въездные-выездные терминалы. То есть, платить за парковку согласно постановлению необходимо только там, где вам выдадут кассовый чек. Кроме того, чтобы предотвратить любые возможностям теневого оборота средств, с 1 июня приобретение парковочного талона станет возможным только в безналичной форме », - сообщил министр.

А.БЛИЗНЮК обратил внимание на то, что пункт 24 Правил парковки транспортных средств, утвержденных вышеуказанным постановлением правительства, четко обязывает именно оператора оборудовать площадки для парковки паркоматами и терминалами. Однако, по имеющейся у Минрегиона информации, местные органы власти также отнеслись к нововведению формально и не принимали необходимые меры для широкого внедрения электронных устройств.

По данным Минрегиона, в Украине на начало 2011 года из 3080 площадок для платной парковки только 116 были оборудованы парковочными автоматами, а еще 32 - въездными-выездными терминалами, что вместе составляет менее 5% от общего количества. На начало 2011 года площадок для парковки, оборудованных парковочными автоматами, больше всего было в Днепропетровской области (62), Киеве (30) и АР Крым (17). В большинстве областей паркоматы и въездные-выездные терминалы вообще отсутствовали.

На сегодня, по оценке министерства, для оборудования всех отведенных площадок для платной парковки в Украине необходимо установить около 7 тысяч паркоматов. Эти устройства производятся отечественными производителями в Киеве, Львове и Кривом Роге, а их стоимость в зависимости от комплектации составляет от 10400 до 48500 грн.