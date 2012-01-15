В двух ДТП погибли 6 человек

В Луганской и Ровенской областях в дорожно-транспортных происшествиях погибли 6 человек, в том числе ребенок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Авария в Луганской области произошло вчера в 18 часов в Новоайдарском районе на автодороге Новоайдар-Северодонецк. В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека и 1 человек с травмами средней степени тяжести госпитализирован.

В Ровенской области также в 18 часов вблизи с. Старики Рокитновского района на автодороге Киев-Ковель произошло столкновение легкового автомобиля с грузовиком. Погибли три человека, в том числе ребенок (2007 года).