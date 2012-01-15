Оскароносного актера сбила машина

Американский актер Джин Хэкмен был госпитализирован после того, как его сбил пикап, сообщает Lenta.ruсо ссылкой на Associated Press. Инцидент произошел на архипелаге Флорида-Кис на юго-востоке США в тот момент, когда 81-летний Хэкмен совершал велосипедную прогулку.

Несмотря на то, что на актере не было шлема, ему удалось избежать серьезных травм и вскоре покинуть больницу, отмечает The Daily Mail. Первоначально сообщалось, что у Хэкмена была диагностирована травма головы, однако впоследствии эти сведения не получили подтверждения. По утверждениям личного публициста Хэкмена Сьюзен Мадор, актер отделался синяками и ссадинами. Сведений о привлечении к ответственности водителя машины, сбившей Хэкмена, не поступало.

Джин Хэкмен за свою карьеру сыграл в десятках фильмов. За роли в картинах "Французский связной" и "Непрощенный" он был удостоен премии "Оскар". Также Хэкмен известен как исполнитель роли злодея Лекса Лютора в фильмах о Супермене. В 2004 году Хэкмен объявил об окончании актерской карьеры и сосредоточился на литературной работе.