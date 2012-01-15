Оскароносного актера сбила машина
Во время прогулки на велосипеде
Американский актер Джин Хэкмен был госпитализирован после того, как его сбил пикап, сообщает Lenta.ruсо ссылкой на Associated Press. Инцидент произошел на архипелаге Флорида-Кис на юго-востоке США в тот момент, когда 81-летний Хэкмен совершал велосипедную прогулку.
Несмотря на то, что на актере не было шлема, ему удалось избежать серьезных травм и вскоре покинуть больницу, отмечает The Daily Mail. Первоначально сообщалось, что у Хэкмена была диагностирована травма головы, однако впоследствии эти сведения не получили подтверждения. По утверждениям личного публициста Хэкмена Сьюзен Мадор, актер отделался синяками и ссадинами. Сведений о привлечении к ответственности водителя машины, сбившей Хэкмена, не поступало.
Джин Хэкмен за свою карьеру сыграл в десятках фильмов. За роли в картинах "Французский связной" и "Непрощенный" он был удостоен премии "Оскар". Также Хэкмен известен как исполнитель роли злодея Лекса Лютора в фильмах о Супермене. В 2004 году Хэкмен объявил об окончании актерской карьеры и сосредоточился на литературной работе.