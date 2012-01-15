Под водой еще остаются живые пассажиры затонувшего лайнера

02:11, 15 января 2012
Разное
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Спасатели пытаются добраться до двоих

На потерпевшем крушение итальянском судне Costa Concordia обнаружены двое людей - мужчина и женщина, однако спасатели пока не могут их извлечь, сообщает AFP со ссылкой на спасательные службы Италии.

По данным агентства, люди отвечают на сигналы спасателей, однако извлечь их с аварийного круизного лайнера пока не удается.

Судно Costa Concordia, на борту которого находились более 4200 человек, потерпело аварию близ острова Джильо (Giglio) у побережья Тосканы. В результате происшествия как минимум три человека погибли, не менее 67 пострадали.

Сегодня водолазы обнаружили "черный ящик" круизного лайнера, который должен содержать переговоры членов команды, что может помочь установить причины крушения.

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