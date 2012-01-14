Водитель насмерть сбил пешехода, увеличил скорость и скрылся

В Брусиловском районе Житомирской области задержан водитель автомобиля, который совершил ДТП со смертельным исходом.

Как сообщила УНИАН руководитель Отдела связей с общественностью УМВД Украины в Житомирской области Алла ВАЩЕНКО, 8 января около 20.00 водитель автомобиля в селе в Брусиловском районе сбил пешехода.

"Факт совершения дорожно-транспортного происшествия и травмирование человека не заставили водителя остановиться и вызвать хотя бы скорую медицинскую помощь. Вместо этого он увеличил скорость движения авто и скрылся с места происшествия. Работников милиции и врачей вызывали свидетели произошедшего. От полученных телесных повреждений 26-летний парень погиб", - заметила А.ВАЩЕНКО.

По словам начальника Следственного управления УМВД Украины в Житомирской области Василия ДЯЧУКА, проведенное медицинское исследование подтвердило употребление подозреваемым в тот вечер алкоголя.

По факту совершения ДТП возбуждено уголовное дело согласно ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и ч. 1 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.