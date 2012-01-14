В Чернигове в ДТП попал начальник областной милиции
16:20, 14 января 2012Разное
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На служебном авто
В Чернигове служебный автомобиль, в котором находился начальник областного УМВД Александр МИХАЙЛИК, попал в ДТП.
Как сообщили УНИАН в Секторе общественных связей УМВД, авария произошла вчера вечером.
Автомобиль "Опель Астра" под управлением жителя Чернигова столкнулся со служебным автомобилем "Фольксваген Туарег", за рулем которого находился вольнонаемный сотрудник автохозяйства УМВД в области. Никто в аварии не пострадал.
Проверку по факту ДТП проводит прокуратура Чернигова.
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