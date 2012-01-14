В Чернигове в ДТП попал начальник областной милиции

В Чернигове служебный автомобиль, в котором находился начальник областного УМВД Александр МИХАЙЛИК, попал в ДТП.

Как сообщили УНИАН в Секторе общественных связей УМВД, авария произошла вчера вечером.

Автомобиль "Опель Астра" под управлением жителя Чернигова столкнулся со служебным автомобилем "Фольксваген Туарег", за рулем которого находился вольнонаемный сотрудник автохозяйства УМВД в области. Никто в аварии не пострадал.

Проверку по факту ДТП проводит прокуратура Чернигова.