В Чернигове в ДТП попал начальник областной милиции

16:20, 14 января 2012
Разное
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На служебном авто

В Чернигове служебный автомобиль, в котором находился начальник областного УМВД Александр МИХАЙЛИК, попал в ДТП.

Как сообщили УНИАН в Секторе общественных связей УМВД, авария произошла вчера вечером.

Автомобиль "Опель Астра" под управлением жителя Чернигова столкнулся со служебным автомобилем "Фольксваген Туарег", за рулем которого находился вольнонаемный сотрудник автохозяйства УМВД в области. Никто в аварии не пострадал.

Проверку по факту ДТП проводит прокуратура Чернигова.

 

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