Водитель, въехавший в толпу людей в Луганске, был «под кайфом»

По результатам медицинского осмотра, водитель, который вчера около 20.15 на Театральной площади Луганска врезался в группу людей, отдыхавших возле елки, находился в состоянии одурманивания (опьянения), которое вызвано употреблениям психоактивного вещества.

Как сообщает Отдел связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области, в результате ДТП 10 жителей Луганска 1993 -1997 г.р. получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинские учреждения города. Погибла студентка 2-го курса колледжа технологии и дизайна Луганска.

В отношении водителя 1982 г.р., следственным управлением ГУМВД Украины в Луганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Водитель задержан в порядке статьи 115 УПК Украины. Процесс расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры области.

Работники прокуратуры проводят проверку органов УМВД Украины в Луганской области и местной власти относительно полноты мер безопасности граждан во время праздничных мероприятий.

Кроме того, в связи с тем, что водитель, который совершил ДТП, неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, прокуратурой области проводится проверка органов ГАИ на предмет полноты мер, направленных на предотвращение противоправных деяний.