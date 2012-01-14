Начальник одесской ГАИ отстранен от работы

Начальник Одесского облГАИ Александр ЯКИМОВИЧ по распоряжению министра внутренних дел Украины Виталия ЗАХАРЧЕНКО временно отстранен от работы в связи с переходом на другую должность.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Одесской области. Руководитель ОСО облУВД Владимир ШАБЛИЕНКО отметил, что пока не известно, на какую именно должность будет переведен начальник областной ГАИ.

Между тем, СМИ сообщали, что отстранение от должности А.ЯКИМОВИЧА может быть связано с обнародованным письмом работников ГАИ Одесской области, которые обвинили своего начальника в коррупции.

Как говорится в письме, ГАИ Одесской области опустилось "до того, что по команде ЯКИМОВИЧА А.В., стало реализовывать по 150 гривен контрафактные диски по изучению правил дорожного движения, по 100 гривен - книги, под названием "ДТП: Що робити?".

"Скоро, чтобы заработать деньги, начальник УГАИ даст команду сотрудникам надеть фартуки, и продавать чай, кофе, бутерброды на дороге вместо выполнения своих функциональных обязанностей по надзору за дорожным движением", - возмущались рядовые гаишники.

Также, по их словам, начальник УГАИ ЯКИМОВИЧ А.В., и начальник ГУМВД ЯЦКОВ М.В., "придумали новый заработок, изготовив значки похожие на нагрудный знак инспектора ГАИ (только небольших размеров), и начали ими торговать. Суммы доходят до 2000 у.е".

"Владельцу такого "значка" на дороге дозволено всё: нарушать любые правила дорожного движения, вплоть до управления автомобилем в нетрезвом состоянии, и даже ездить на угнанных автомобилях с поддельными номерами агрегата", - отмечают милиционеры.

Также авторы письма приводят цены поборов с милиционеров за получение мест работы, содержание автомобилей, проверки.