Ниссан врезался в толпу празднующих Старый Новый год

На центральной площади Луганска поздно вечером 13 января автомобиль на большой скорости врезался в толпу празднующих Старый Новый год. Как сообщает Корреспондент, в результате инцидента погибла 17-летняя девушка. Еще несколько человек пострадали и были госпитализированы.

Как передает "Обозреватель" со ссылкой на очевидца происшествия, автомобиль Nissan пробил ограждение площади, на которой находится новогодняя елка, и врезался в торговые палатки. Очевидец рассказал о примерно десяти пострадавших, шестеро из которых в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают представители правоохранительных органов и администрации города. По предварительным данным, водитель автомобиля мог находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.