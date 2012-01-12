«Милитари» в поповской рясе собрался спасать мир от оранжевых экспериментов

В сакральные дни Рождества Христова в Москве, когда в храмах и церквях говорили о святости новой жизни, высокопоставленный поп главного штаба РПЦ МП, «говорящая голова» российского православия, протоирей Всеволод Чаплин выступил с судьбоносными для России заявлениями.

В интервью «Русской службе новостей»сей пастырь заявил, что «нужно подумать сегодня о мощном военном присутствии России во всех регионах, где люди просят защиты от оранжевых экспериментов, от разного рода «цветных революций». «Даже если России нужно, - продолжил PR-менеджер РПЦ МП, - русские будут участвовать в боевых действиях. Этого не нужно сегодня бояться: армии нужно наконец дать настоящую работу».

Далее, позаимствовав риторику и смыслы итальянского фашиста Бенито Муссолини, любимец Патриарха Кирилла, перешел от проблем воинствующего милитаризма и благословления военной агрессии к политической стратегии развития самой России. «Если власть не хочет быть медленно загрызенной, а народ - кормить чужую армию, нужно переходить от «стабильности» к диктатуре совести и воли. Воли политической и нравственной».

В связи со скандальными эскападами русского попа возникло сразу много предложений. Не юродствуя во Христе надо:

Во-первых. Взять пример с художников Санкт-Петербургских «Митьков». Помните, их картину-лубок «Проводы Брежнева на войну в Афганистан»?

Надо нарисовать «картину маслом» с названием и сюжетом: «Протоирей Всеволод Чаплин едет в Киев на войну!», где вооруженный пулеметом Калашникова московский религиозный интеллектуал, с одутловатой физиономией, в полосатой рясе - новой форме российских десантников, едет на танке сражаться с противниками «русского мира» в Украине. И повесить ее в Даниловском монастыре в Москве, в главном офисе Департамента внешних связей РПЦ МП.

Второе. Издательство РПЦ МП, просто обязано выпустить собрание сочинений Муссолини на русском языке. А на папертях приказать читать священникам лекции о новой идеологии русского православия, то есть о «диктатуре совести и воли» и чаще цитировать итальянского дуче.

К слову, если проводить параллели с коммунистической идеологией, то помню, что в начале 80-х годов прошлого столетия в Военно-политической академии имени В.И.Ленина начальник кафедры научного коммунизма, профессор, генерал-майор Самойленко читал нам, слушателям академии, целых пять лекций «о дисциплине мышления», «о диктатуре сознания».

Суть идеи состояла в том, что если кто-то отклоняется от идеологии марксизма-ленинизма, то, пользуясь категориально-понятийным аппаратом Оруэлла, квалифицировать это заблуждение в партийных дисциплинарных комиссиях как «мыслепреступление» и сурово наказывать воинской службой в медвежьих углах.

Третье. Зря Владимир Путин, «бывшебудущий президент», вновь засобирался в Кремль! Надо все кремлевские палаты, дворцы и храмы отдать тем, кому они принадлежат, – церкви. А России отказаться от конституции и светского государства, вернуть на трон царя, или, по крайней мере, патриарха Кирилла попросить сесть на трон. Вместе с такими помощниками как протоирей Всеволод Чаплин, можно еще вспомнить протодьякона Андрея Кураева, которые вполне могли бы не хуже нынешних политиков управлять великой, имперской Россией.

Все выше написанное, конечно же, «черный юмор». А если серьезно, то самый поверхностный анализ речей и нынешних деклараций протоирея Всеволода Чаплина свидетельствует о тяжелой и неизлечимой болезни верхушки российской религиозной бюрократии, имя которой «сталинизм».

Естественно, речь идет не о тысячах православных священниках в России, которые проводят огромную, полезную социальную работу среди верующих, больных, инвалидов, строят церкви, восстанавливают монастыри. Честь им и хвала! Речь идет о той части высших религиозных генералов, которые «вмонтированы» в политический режим Владимира Путина и вставляют свои «пять копеек» в «диктатуру совести и воли» лидера российской нации.

Впрочем, над Чаплиным и ему подобными (в окружении патриарха Кирилла их наберется не один десяток) витает тень кардинала Ришелье. И они тоже не против «порулить», постоять у штурвала власти в России.

Чрезмерные преференции и богатство их разбаловали и растлили. В России есть даже движение «православных-сталинистов», которых курируют высокопоставленные сталинисты-попы. Есть даже икона «Сталин и блаженная Матрона». Им любезно предоставляется и телевизионное время, и полосы федеральных, государственных газет. И, за редким исключением, эти духовные пасторы не осуждаются российскими интеллектуалами.

Потому что нельзя! Табу! РПЦ МП – государственная религия и находится под патронатом лично президента и премьер-министра.

Высшие партикулярные чиновники друзья церкви и в одночасье стали верующими, позабыв, что еще недавно в карманах носили партийный билет «члена КПСС», а их атеизм был столь же неистов, как сегодня вера в Бога.

Например, весь мир был шокирован государственными, религиозными похоронами президента Бориса Ельцина в 2007 году, который в свое время сравнял с землей «Ипатьев дом», в подвале которого расстреляли святых РПЦ МП царя Николая - II и его семью.

К слову, если быть объективным, то в последнее время митрополит Илларион (Алфеев), второй человек в иерархии РПЦ МП, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, сделал ряд заявлений, осуждающих сталинизм. Именно он назвал Сталина «чудовищем и моральным уродом».

По словам владыки Иллариона: «Сталин создал жуткую, античеловеческую систему управления страной, построенную на лжи, насилии и терроре, развязал геноцид против народа своей страны и несет личную ответственность за смерть миллионов безвинных людей. В этом плане Сталин вполне сопоставим с Гитлером».

Раскол внутри церковной верхушки РПЦ МП зеркально отражает общественные настроения самой России. Но самое страшное, это российская традиция нетерпимости к другим идеям, к другой вере.

Во имя идеологии или религии в окружении Патриарха Кирилла призывают к войне (!) против тех, кому не нравится российская модель политического режима.

Это и называется клерикальное варварство!

Виктор Тимошенко, Москва