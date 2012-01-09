Окончательное слияние Fiat и Chrysler произойдет после 2015 года

Окончательное слияние крупнейшей автомобилестроительной группы Италии Fiat с американской корпорацией Chrysler произойдет после 2015 года, сообщают итальянские СМИ со ссылкой на заявление генерального директора компании Chrysler Group LLC Серджо Маркионне (Sergio Marchionne).

Компания Chrysler Group LLC была сформирована после того, как Fiat завершил 10 июня 2009 года сделку по приобретению активов Chrysler. В апреле 2011 года итальянский производитель достиг соглашения с Chrysler об увеличении своей доли в американской компании до 46% с 30%, а в июле Fiat завершил покупку у канадского и американского правительств 7,5% акций группы Сhrysler, увеличив таким образом свою долю в автопроизводителе до 53,5%.

"Ничего не произойдет до конца 2015 года", - сказал Маркионне в интервью изданию Detroit Free Press, выдержки из которого приводят итальянские информационные агентства.

Генеральный директор Chrysler Group LLC также сообщил, что имя его преемника на этом посту станет известно в 2015 году.

По мнению Маркионне, наступивший год станет "очень сложным для Chrysler", а важных событий для компании следует ждать в 2013 году.

РИА Новости