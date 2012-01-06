Милиция разыскивает свидетелей смертельного ДТП на Хмельнитчине

Милиция Хмельницкой области разыскивает свидетелей резонансного дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом, которое произошло 31 декабря 2011 года на автодороге Гусятин-Городок недалеко от с. Вильховцы Чемеровецкого района.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение обнародовано на сайте Управления МВД Украины в Хмельницкой области.

“Уважаемые граждане, обращаемся ко всем, кто был свидетелем этой аварии, с просьбой предоставить информацию, которая поможет установить детальные обстоятельства ДТП. Конфиденциальность гарантируем”, - сказано в обращении.

Как сообщал УНИАН, 31 декабря 2011 года в Хмельницкой области автомобиль Toyota Land Cruiser столкнулся с автомобилем ВАЗ. В результате ДТП один пассажир ВАЗа погиб, водитель и другой пассажир травмированы. Водитель автомобиля Toyota с места происшествия скрылся.

1 января 2012 года в тернопольских интернет-изданиях появилась информация, что якобы в этом Toyota Land Cruiser находился председатель Тернопольской ОГА Валентин ХОПТЯН, который вместе со своей женой ехал на Новогодние праздники в Чемеровецкий район Хмельницкой области.

2 января пресс-служба ТОГА опровергла эту информацию и подчеркнула, что В.ХОПТЯН вместе с женой с 31 декабря находился у родственников на Киевщине.

3 января Сектор связей с общественностью Управления МВД Украины в Хмельницкой области сообщил, что на Toyota Land Cruiser был выписан временный регистрационный талон, выданный Тернопольской облгосадминистрации. По предварительным данным, автомобиль, принадлежащий одной из коммерческих структур, некоторое время находилось в пользовании Тернопольской ОГА, но договор аренды был расторгнут и он возвращен владельцам, сообщило УМВД.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

5 января Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ дал поручение министру внутренних дел Виталию ЗАХАРЧЕНКО предпринять исчерпывающие меры по объективному расследованию уголовного дела, возбужденного по факту ДТП в Хмельницкой области.

В тот же день в Управлении связей с общественностью МВД Украины сообщили, что уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия в Хмельницкой области, которое СМИ связывали с губернатором Тернопольской области В.ХОПТЯНОМ, передано в Главное следственное управление МВД Украины.