Возле Качановской колонии, не покладая рук, трудится народ...

В Харькове напротив входа в Качанивскую исправительную колонию №54, где находится Юлия Тимошенко, пожарные службы ищут возгорание. А перед воротами колонии рабочие коммунального предприятия «Харьковкоммуночиствод» ремонтируют канализационный коллектор. Под стенами колонии продолжается акция сторонников Тимошенко, запрещенная судом... (Из информационных сообщений от 5 января)

Біжать пожежники гасити возгораніє,

Санстанція несеться – устранять чуму,

Строїтєлі летять з лопатами і кранами –

Всі, як один – в Качановську тюрму.



Асенізатори повзуть в каналізацію,

Електрики деруться на стовпи,

Мчать повитухи, репортери з папарацями,

Гробокопатєлі, екологи, попи…



Сапери розміновують приміщення,

Урологи пальпують простатит,

Бетонщики цемент розмішують –

Тут муха просто так не пролетить!



Какіє демонстрації і мітинги?

Ви що, не бачите, як трудиться народ!

Тюрма – не мєсто для політики,

Хто не согласєн, сам туда пойдьот!

Народное творчество, 5 января 2012 года