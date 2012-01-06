Возле Качановской колонии, не покладая рук, трудится народ...
12:20, 06 января 2012Разное
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В Харькове напротив входа в Качанивскую исправительную колонию №54, где находится Юлия Тимошенко, пожарные службы ищут возгорание. А перед воротами колонии рабочие коммунального предприятия «Харьковкоммуночиствод» ремонтируют канализационный коллектор. Под стенами колонии продолжается акция сторонников Тимошенко, запрещенная судом... (Из информационных сообщений от 5 января)
- Біжать пожежники гасити возгораніє,
- Санстанція несеться – устранять чуму,
- Строїтєлі летять з лопатами і кранами –
- Всі, як один – в Качановську тюрму.
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- Асенізатори повзуть в каналізацію,
- Електрики деруться на стовпи,
- Мчать повитухи, репортери з папарацями,
- Гробокопатєлі, екологи, попи…
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- Сапери розміновують приміщення,
- Урологи пальпують простатит,
- Бетонщики цемент розмішують –
- Тут муха просто так не пролетить!
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- Какіє демонстрації і мітинги?
- Ви що, не бачите, як трудиться народ!
- Тюрма – не мєсто для політики,
- Хто не согласєн, сам туда пойдьот!
Народное творчество, 5 января 2012 года
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