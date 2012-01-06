Возле Качановской колонии, не покладая рук, трудится народ...

12:20, 06 января 2012
Разное
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В Харькове напротив входа в Качанивскую исправительную колонию №54, где находится Юлия Тимошенко, пожарные службы ищут возгорание. А перед воротами колонии рабочие коммунального предприятия «Харьковкоммуночиствод» ремонтируют канализационный коллектор. Под стенами колонии продолжается акция сторонников Тимошенко, запрещенная судом... (Из информационных сообщений от 5 января)

  • Біжать пожежники гасити возгораніє,
  • Санстанція несеться – устранять чуму,
  • Строїтєлі летять з лопатами і кранами –
  • Всі, як один – в Качановську тюрму.
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  • Асенізатори повзуть в каналізацію,
  • Електрики деруться на стовпи,
  • Мчать повитухи, репортери з папарацями,
  • Гробокопатєлі, екологи, попи…
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  • Сапери розміновують приміщення,
  • Урологи пальпують простатит,
  • Бетонщики цемент розмішують –
  • Тут муха просто так не пролетить!
  •  
  • Какіє демонстрації і мітинги?
  • Ви що, не бачите, як трудиться народ!
  • Тюрма – не мєсто для політики,
  • Хто не согласєн, сам туда пойдьот!

Народное творчество, 5 января 2012 года

 

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