Духовой оркестр протестует у входа мэрию

5 января под стенами мэрии Черкасс городской муниципальный духовой оркестр провел музыкальную акцию протеста против ликвидации этого коллектива.

Как передает корреспондент УНИАН, музыканты в рамках акции играли на протяжении 10 минут.

На сессии Черкасского горсовета 29 декабря депутаты приняли решение отказаться от финансирования городского муниципального духового оркестра из городского бюджета. В год коллектив нуждался в финансировании из бюджета в сумме 1,5 млн. грн. Депутаты решили направить эти средства на жилищно-коммунальное хозяйство, поддержку общественных организаций и содержание помещений бывшей табачной фабрики.

На сессии директор департамента бюджетной политики Черкасского горисполкома Наталья ДЖУГАН информировала, что финансирование оркестра оставили лишь частично – чтобы завершить процедуру предупреждения людей.

Как сообщила УНИАН директор коллектива Валентина ЛЫЧ, всего в оркестре играют 34 музыканта. Ежегодно оркестр давал по 100 концертов, в его репертуаре сотни произведений. Муниципальный духовой оркестр обслуживал свыше 100 городских и областных мероприятий. Большинство инструментов являются собственностью музыкантов, за свои средства они покупали и часть костюмов.

К участникам акции протеста из мэрии никто не вышел.