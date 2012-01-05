Школьники украли авто и устроили гаишникам голливудские гонки

Сегодня утром в Павлограде (Днепропетровская область) инспекторы ГАИ догоняли автоугонщика. Как рассказали «Сегодня» в пресс-службе облГАИ, около семи утра сотрудники павлоградского спецпоста №2 заметили желтый ВАЗ-2106, водитель которого грубо нарушал правила дорожного движения.

Инспекторы попытались остановить авто, но водитель не отреагировал на требование, и ВАЗ пронесся мимо. Гаишники бросились в погоню. Когда им удалось догнать легковушку, выяснилось, что в салоне находились два школьника, а машину они украли.

17-летнего водителя задержали, а его сообщник сбежал. Задержанного нарушителя доставили в Павлоградский горотдел милиции. К слову, вскоре туда пожаловал и владелец авто, который вечером оставил ВАЗ на ул. Озерная, а прийдя туда утром, увидел, что машина исчезла.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и устанавливается местонахождение сообщника несовершеннолетнего угонщика.