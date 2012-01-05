За резонансное ДТП на Хмельнитчине взялось МВД

Уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия в Хмельницкой области, которое СМИ связывали с губернатором Тернопольской области Валентином ХОПТЯНОМ, передано в Главное следственное управление МВД Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

"Ввиду того, что эта авария приобрела широкий резонанс в обществе, на этот счет поступали депутатские обращения и запросы журналистов, по поручению министра внутренних дел уголовное дело по факту ДТП передано в Главное следственное управление МВД и создана следственно-оперативная группа из числа работников центрального аппарата ведомства. Также в состав следственно-оперативной группы вошел работник Департамента внутренней безопасности МВД Украины", - сказано в сообщении.

При этом в УСО отмечают, что для всестороннего изучения обстоятельств ДТП создана группа из работников Инспекции по личному составу и Департаменту внутренней безопасности МВД Украины для проведения служебной проверки относительно объективности исследования обстоятельств происшествия.

"Пока, на время проведения проверки, ряд должностных лиц органов внутренних дел отстранен от выполнения своих служебных обязанностей", - отметили в МВД.

Как сообщал УНИАН, 31 декабря в Хмельницкой области автомобиль Toyota Land Cruiser столкнулся с автомобилем ВАЗ. В результате ДТП один пассажир ВАЗа погиб, водитель и другой пассажир травмированы. Водитель автомобиля Toyota с места события скрылся.

1 января в тернопольских интернет-изданиях появилась информация, что якобы в Toyota Land Cruiser находился председатель Тернопольской ОГА Валентин ХОПТЯН, который вместе со своей женой ехал на Новогодние праздники в Чемеровецкий район Хмельницкой области.

2 января пресс-служба ТОГА опровергла эту информацию, и отметила, что В.ХОПТЯН вместе с женой с 31 декабря находился у родственников в Киевской области.

3 января Сектор связей с общественностью Управления МВД Украины в Хмельницкой области сообщил, что на Toyota Land Cruiser был выписан временный регистрационный талон, выданный Тернопольской облгосадминистрации. По предварительным данным, автомобиль, который принадлежит одной из коммерческих структур, некоторое время находился в пользовании Тернопольской ОГА, но договор аренды был расторгнут, и он возвращен владельцам, сообщило УМВД.

Сегодня, 5 января, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ дал поручение министру внутренних дел Виталию ЗАХАРЧЕНКО принять исчерпывающие меры для полного, объективного и непредвзятого расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП со смертельными последствиями, которое произошло 31 декабря в Чемеровецком районе Хмельницкой области.

О результатах проведенной работы министр должен доложить главе государства до 20 января, сообщает пресс-служба Президента.