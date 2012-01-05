Азаров поздравил украинцев с Рождеством на своем языке

19:27, 05 января 2012
Разное
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Премьер-министр Украины Николай Азаров поздравил украинцев с Новым годом и Рождеством Христовым на негосударственном языке - это слышно из трехминутного видеоролика, размещенного на правительственном портале ("Приветствие-2012")

В прошлом году поздравление с новогодними и рождественскими праздниками премьер-министр Азаров произносил на украинском языке. Видеоролик с прошлогодним поздравлением также размещен на правительственном портале ("Приветствие-2011")

Видеопоздравление с 2012 годом появилось на сайте еще ​​перед праздниками. На правительственном портале не объясняют, почему в этом году господин Азаров отказался от использования государственного языка, официально обращаясь к гражданам Украины.

Одновременно на украинской страничке правительственного портала подается перевод видеопоздравления. Этот перевод (а не оригинал) был разослан СМИ.

Известно, что премьер-министр Украины Азаров плохо владеет языками, в том числе государственным.

Инельзя не упомянуть,чтовладение государственным(украинским)языкомявляется обязательным условиемдляпредоставлениягражданстваУкраины.Крометого,обязательноезнание государственного языкапредусмотреноукраинским законодательством,регламентирующимдеятельностьгосударственных служащих.Аофициальноепоздравлениепремьер-министра,с которым онобращается к согражданам,иявляетсяоднимизтакихпроявлений"деятельностигосударственного служащего"...

Прислала Татьяня Мазурчук

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