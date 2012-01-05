Азаров поздравил украинцев с Рождеством на своем языке
Премьер-министр Украины Николай Азаров поздравил украинцев с Новым годом и Рождеством Христовым на негосударственном языке - это слышно из трехминутного видеоролика, размещенного на правительственном портале ("Приветствие-2012")
В прошлом году поздравление с новогодними и рождественскими праздниками премьер-министр Азаров произносил на украинском языке. Видеоролик с прошлогодним поздравлением также размещен на правительственном портале ("Приветствие-2011")
Видеопоздравление с 2012 годом появилось на сайте еще перед праздниками. На правительственном портале не объясняют, почему в этом году господин Азаров отказался от использования государственного языка, официально обращаясь к гражданам Украины.
Одновременно на украинской страничке правительственного портала подается перевод видеопоздравления. Этот перевод (а не оригинал) был разослан СМИ.
Известно, что премьер-министр Украины Азаров плохо владеет языками, в том числе государственным.
Прислала Татьяня Мазурчук