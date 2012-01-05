Азаров поздравил украинцев с Рождеством на своем языке

Премьер-министр Украины Николай Азаров поздравил украинцев с Новым годом и Рождеством Христовым на негосударственном языке - это слышно из трехминутного видеоролика, размещенного на правительственном портале ("Приветствие-2012")

В прошлом году поздравление с новогодними и рождественскими праздниками премьер-министр Азаров произносил на украинском языке. Видеоролик с прошлогодним поздравлением также размещен на правительственном портале ("Приветствие-2011")

Видеопоздравление с 2012 годом появилось на сайте еще ​​перед праздниками. На правительственном портале не объясняют, почему в этом году господин Азаров отказался от использования государственного языка, официально обращаясь к гражданам Украины.

Одновременно на украинской страничке правительственного портала подается перевод видеопоздравления. Этот перевод (а не оригинал) был разослан СМИ.

Известно, что премьер-министр Украины Азаров плохо владеет языками, в том числе государственным.

И нельзя не упомянуть , что владение государственным (украинским ) языком является обязательным условием для предоставления гражданства Украины . Кроме того , обязательное знание государственного языка предусмотрено украинским законодательством , регламентирующим деятельность государственных служащих . А официальное поздравление премьер - министра , с которым он обращается к согражданам , и является одним из таких проявлений " деятельности государственного служащего "...

Прислала Татьяня Мазурчук