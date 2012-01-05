Янукович дал министру время до 20 числа разобраться со смертельным ДТП

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ дал поручение министру внутренних дел Виталию ЗАХАРЧЕНКО принять исчерпывающие меры для полного, объективного и непредвзятого расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП со смертельными последствиями, которое произошло 31 декабря в Чемеровецком районе Хмельницкой области.

О результатах проведенной работы министр должен доложить главе государства до 20 января, сообщает пресс-служба Президента.

Генеральный прокурор Виктор ПШОНКА должен обеспечить надлежащий надзор за соблюдением требований закона во время расследования этого уголовного дела.

Как сообщал УНИАН, 31 декабря в Хмельницкой области автомобиль Toyota Land Cruiser столкнулся с автомобилем ВАЗ. В результате ДТП один пассажир ВАЗа погиб, водитель и другой пассажир травмированы. Водитель автомобиля Toyota с места события скрылся.

1 января в тернопольских интернет-изданиях появилась информация, что якобы в Toyota Land Cruiser находился председатель Тернопольской ОГА Валентин ХОПТЯН, который вместе со своей женой ехал на Новогодние праздники в Чемеровецкий район Хмельницкой области.

2 января пресс-служба ТОГА опровергла эту информацию, и отметила, что В.ХОПТЯН вместе с женой с 31 декабря находился у родственников в Киевской области.

3 января Сектор связей с общественностью Управления МВД Украины в Хмельницкой области сообщил, что на Toyota Land Cruiser был выписан временный регистрационный талон, выданный Тернопольской облгосадминистрации. По предварительным данным, автомобиль, который принадлежит одной из коммерческих структур, некоторое время находился в пользовании Тернопольской ОГА, но договор аренды был расторгнут, и он возвращен владельцам, сообщило УМВД.