Янукович дал министру время до 20 числа разобраться со смертельным ДТП
Захарченко проконтролирует Пшонка
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ дал поручение министру внутренних дел Виталию ЗАХАРЧЕНКО принять исчерпывающие меры для полного, объективного и непредвзятого расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП со смертельными последствиями, которое произошло 31 декабря в Чемеровецком районе Хмельницкой области.
О результатах проведенной работы министр должен доложить главе государства до 20 января, сообщает пресс-служба Президента.
Генеральный прокурор Виктор ПШОНКА должен обеспечить надлежащий надзор за соблюдением требований закона во время расследования этого уголовного дела.
Как сообщал УНИАН, 31 декабря в Хмельницкой области автомобиль Toyota Land Cruiser столкнулся с автомобилем ВАЗ. В результате ДТП один пассажир ВАЗа погиб, водитель и другой пассажир травмированы. Водитель автомобиля Toyota с места события скрылся.
1 января в тернопольских интернет-изданиях появилась информация, что якобы в Toyota Land Cruiser находился председатель Тернопольской ОГА Валентин ХОПТЯН, который вместе со своей женой ехал на Новогодние праздники в Чемеровецкий район Хмельницкой области.
2 января пресс-служба ТОГА опровергла эту информацию, и отметила, что В.ХОПТЯН вместе с женой с 31 декабря находился у родственников в Киевской области.
3 января Сектор связей с общественностью Управления МВД Украины в Хмельницкой области сообщил, что на Toyota Land Cruiser был выписан временный регистрационный талон, выданный Тернопольской облгосадминистрации. По предварительным данным, автомобиль, который принадлежит одной из коммерческих структур, некоторое время находился в пользовании Тернопольской ОГА, но договор аренды был расторгнут, и он возвращен владельцам, сообщило УМВД.