Маршрутка столкнулась с Мерседесом и ВАЗом: три человека - в больнице

В Виннице 4 января в результате столкновения автомобиля «ВАЗ-21120» с автомобилем «Мерседес-бенц» - маршрутным такси госпитализированы три человека.

Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции в Винницкой области.

4 января в 16.45 на ул. Черняховского 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21120», житель г. Винница, допустил столкновение с автомобилем «Мерседес-бенц» - маршрутным такси № 48 «Барское шоссе-Сабаров» под управлением 27-летнего жителя Литинского района. После столкновения автомобиль «ВАЗ-21120» развернуло и отбросило на правую сторону по ходу его движения, где он столкнулся с автомобилем «Опель-вектра», под управлением 20-летнего жителя Винницкого района.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-21120» получил травмы и был госпитализирован в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

Две пассажирки маршрутного такси – жительницы г. Винница, получили телесные повреждения и были госпитализированы в нейрохирургическое и челюстно-лицевое отделения больницы.