В Луганске ребенок погиб, застряв между прутьями балконной решетки

Девочка хотела на улицу

В Луганске погибла маленькая девочка, застряв между прутьями балконной решетки. Как сообщил УНИАН заместитель начальника Управления по чрезвычайным ситуациям Луганской облгосадминистрации Сергей ТОКАРЕНКО, несчастный случай произошел 4 января. По его словам, девочка погибла от удушения при попытке выбраться на улицу через решетку балкона второго этажа. Точный возраст ребенка С.ТОКАРЕНКО не назвал.

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