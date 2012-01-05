В Луганске ребенок погиб, застряв между прутьями балконной решетки
11:22, 05 января 2012Разное
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Девочка хотела на улицу
В Луганске погибла маленькая девочка, застряв между прутьями балконной решетки.
Как сообщил УНИАН заместитель начальника Управления по чрезвычайным ситуациям Луганской облгосадминистрации Сергей ТОКАРЕНКО, несчастный случай произошел 4 января.
По его словам, девочка погибла от удушения при попытке выбраться на улицу через решетку балкона второго этажа.
Точный возраст ребенка С.ТОКАРЕНКО не назвал.
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