На перегоне метро прятался человек с краденым перстнем в трусах

В Киеве 21-летний молодой человек совершил кражу перстня из ювелирного магазина, после чего скрылся на пристанционном участке метрополитена.

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, молодого человека, который прятался на перегоне между станциями метро «Левобережная» и «Дарница», заметил машинист поезда и немедленно сообщил милицейской охране метрополитена.

Сотрудники милиции доставили злоумышленника в станционное отделение милиции. «В момент, когда работники правоохранительных органов заводили задержанного в отделение, еще один сотрудник милиции принимал ориентировку на неизвестного мужчину, который совершил кражу из ювелирного магазина», - сообщили в милиции и отметили, что украденное украшение молодой человек спрятал в нижнем белье. Он объяснил стражам порядка свой поступок тем, что хотел сделать подарок любимой девушке.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.