Киевские гаишники уже «отловили» почти 3 тысячи елок

В столице в рамках спецоперации «Елка» сотрудники ГАИ изъяли 2,9 тыс. елок и сосен.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении ГАИ в Киеве.

За незаконную перевозку и нарушение правил торговли без соответствующих документов было задержано 37 граждан.

В частности, инспекторами полка ДПС ГАИ за нарушение Правил дорожного движения был остановлен автофургон «Ивеко», зарегистрированный в Киевской области. Во время его проверки было установлено, что водитель перевозил 100 елок без соответствующих документов. Он задержан и доставлен в райуправление милиции.

Госавтоинспекция напоминает, что реализация заготовленных елок разрешается только при наличии соответствующих документов. Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, незаконная вырубка деревьев хвойных пород (ст. 65) влечет за собой наложение штрафа на граждан в размере от 85 до 170 грн. и на должностных лиц от 119 до 204 грн. Кроме того, предусмотрена ответственность за нарушение порядка приобретения или сбыта объектов растительного мира (новогодних елок) без документов, подтверждающих законность их приобретения), что согласно ст. 88-1 КУоАП влечет за собой наложение штрафа от 51 до 255 грн. с конфискацией объектов растительного мира.