В Черкасской области руководители одного из районов попали в ДТП

В Черкасской области 28 декабря на автодороге Драбов - Золотоноша возле села Большой Хутор в ДТП попал автомобиль «Дэу», в котором находились глава Драбовской райгосадминистрации Владимир БУТ, председатель районного совета Григорий МАТВИЙЧУК и сельский голова Драбово-Бурятинского Вера ЖАДАН.

По информации черкасского интернет-сайта «Прочерк», автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулись с «Фордом».

Руководство района ехало на сессию областного совета.

В.БУТ в ДТП получил ушиб ног, председатель райсовета и сельский голова пострадали значительно больше.

В то же время, как сообщили УНИАН в пресс-службе ГАИ Черкасской области, с управлением не справился водитель «Форда», который выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Дэу», после чего совершил касательное столкновение с «Фиатом», который осуществлял левый поворот.