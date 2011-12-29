Шестеро мужчин и ребенок в сауне отравились алкоголем и еще чем-то

В Харькове ребенок и шестеро мужчин отравились алкоголем и неизвестным веществом.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС в Харьковской области, все пострадавшие на момент отравления находились в одной из частных саун города.

Мужчины обратились за медицинской помощью вчера около 21.00.

8-летний ребенок направлен в областную детскую больницу, шестеро мужчин в возрасте от 25 до 42 лет - в токсикологическое отделение городской больницы. У всех диагностировано отравление алкоголем и неизвестным веществом. На данное время состояние пострадавших стабильно тяжелое.

По словам одного из пострадавших, который на момент прибытия скорой помощи был контактным, они поливали разогретые камни неизвестным ему веществом. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.