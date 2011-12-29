Бой новых курантов с Черниговского суда слышен на весь город

В центре Чернигова на здании Апелляционного суда Черниговской области установлены куранты.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель суда Садиг ТАДИЕВ сообщил журналистам, что подобные часы в Украине сегодня есть только в Запорожье и Николаеве.

С.ТАДИЕВ признался, что у него есть хобби – ремонт старинных часов, поэтому идея установить куранты в Чернигове у него появилась сразу, как только увидел здание суда, тем более, слышал от черниговцев, что часы в центре города были, но очень давно.

Часы регулируются пультом дистанционного управления и очень точные, поскольку каждые 12 часов получают сигнал со спутника. Бой курантов, если выставить на 100% громкость, слышно за 6 километров. Сейчас громкость отрегулирована на 40-50%. Куранты будут бить с 7.00 до 21.00. Часы имеют 60 мелодий.

Стоимость часов, которые, по словам С.ТАДИЕВА, являются подарком городу, он не назвал.

«Если приносят подарок, вы же не спрашиваете, сколько он стоит», - сказал председатель Апелляционного суда Черниговской области. Правда, отметил, что самую крупную спонсорскую помощь оказал народный депутат Сергей АНДРОС (фракция Партии регионов).