На кораблях ЧФ в Севастополе поставили елки с гирляндами

Палубы кораблей ЧФ России в Севастополе украсили новогодними елками со светящимися гирляндами, которые видны со стороны города и главных дорог, передает корреспондент РИА Новости.

Традиционно новогодние елки устанавливали в столовой - самом большом помещении на корабле. Там же проходили и поздравления моряков с Новым Годом и встреча Деда Мороза.

Как сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения ЧФ, установить новогодние елки на верхней палубе - это инициатива экипажей дивизиона тральщиков.

"Командование дивизиона приняло решение по-особенному встретить 2012 год. Поэтому сразу возле трапа выбрали место и установили елки, туда же подвели электропитание, принесли огнетушитель и поставили вахтенного. На кораблях очень жесткие требования взрыво- и пожаробезопасности, поэтому возле елок развернули настоящие посты живучести, но матросы не жалуются, потому что светящиеся елки видны с городских маршрутов, и севастопольцы обращают внимание на "наряженные"корабли", - отметил собеседник агентства.

Офицер отдела информационного обеспечения ЧФ также сообщил, что 29 декабря командующий ЧФ дает новогодний бал в Доме офицеров флота, куда будут приглашены командиры соединений и воинских частей ЧФ, а также представители командования военно-морских сил Украины и городских властей.