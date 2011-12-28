Медикам Винницкой области подарят новые справочники и специздания

В Винницкой области стартовал пилотный образовательный проект для украинской медицины, в рамках которого фельдшерско-акушерским пунктам четырех районов региона будут переданы справочники лекарственных препаратов нового издания, а врачи получат годовую подписку на специализированную периодику.

Проект инициирован народным депутатом Украины, заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Виктором КОРЖОМ и проходит при поддержке фармацевтической компании «Nycomed: a Takeda Company», сообщили УНИАН в компании.

Как считает В.КОРЖ, «врач, который не имеет современной специализированной медицинской литературы, практически выпадает из информационного пространства. Поэтому крайне необходимо обеспечить медицинскими справочниками и периодической прессой ближайшее к людям звено медицинских учреждений - сегодня это фельдшерско-акушерские пункты и районные поликлиники».

Уже в этом году каждый фельдшерско-акушерский пункт Винницкой области получит последние издания «Классификатор лекарственных препаратов» и руководства по применению лекарственных средств «Забота пациента». В справочниках систематизирована информация об основных группы лекарственных препаратов, описаны механизмы их действия, сферы и способы применения, а также приведены сведения о жизненно важных витаминах и минералах. Кроме того, в пособиях представлена информация о предоставлении неотложной помощи в критических ситуациях.

Как отметили в компании «Nycomed: a Takeda Company», В.КОРЖ курирует Винницкую область со старта пилотного проекта по реформированию медицинской отрасли. Он предоставляет как методическую, законодательную, так и посильную материальную помощь врачам области. В частности, совместно с фармацевтическими компаниями «Nycomed: a Takeda Company» и «Кусум Фарм» В.КОРЖ уже передал в Красный Крест и больницы Винницкой области лекарств на сумму почти 6 млн. грн., отмечается в сообщении.

Глава представительства компании «Nycomed: a Takeda Company» Евгений ЗАИКА считает, что «информационное обеспечение отечественных врачей - это удачный первый шаг на пути реформирования всей медицинской отрасли Украины. Именно поэтому наша компания охотно поддерживает подобные инициативы. В наступающем году, например, с помощью Фонда содействия развитию медицинской и фармацевтической науки «Ланцет» 12 тысяч украинских неврологов и терапевтов получат подписку на специализированную литературу «The Lancet Neurology» и «Therapia. Украинский медицинский вестник».