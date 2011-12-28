В ДТП погиб руководитель пресс-службы волынской милиции

На Волыни в ДТП погиб заведующий сектором связей с общественностью УМВД Украины в Волынской области Александр ГИЛЬ.

Об этом УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью УМВД Украины в области.

Авария произошла сегодня утром вблизи села Верба Владимир-Волынского района. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Уже известно, что погибший по неизвестным причинам не справился с управлением и съехал в кювет, где врезался в дерево. Водитель погиб на месте происшествия, пассажирка, которая была в автомобиле, находится в реанимации.

Справка УНИАН. А.ГИЛЬ родился в Луцке в 1973 году, окончил Волынский государственный университет имени Леси Украинки. В 2011 году возглавил пресс-службу УМВД Украины в Волынской области. Женат. Воспитывал двух дочерей.