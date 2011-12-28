Во Флориде умер шимпанзе, который снимался еще в фильмах про Тарзана

Шимпанзе по кличке Чита, снимавшийся в фильмах про Тарзана в начале 1930-х, скончался в американском штате Флорида в возрасте 80 лет.

Как сообщает «Газета.ру», об этом говорится на сайте издания Tampa Tribune.

По данным заповедника для приматов «Санкоаст» в городе Палм-Харбор, Чита скончался 24 декабря от почечной недостаточности.

Как сообщила газете представитель заповедника Дебби КОББ, Чита, сыгравший в 1932–1934 годах обезьяну – друга Тарзана, при жизни любил рисовать пальцами, смотреть футбол по телевизору и слушать музыку.

«Он не был шимпанзе, который доставлял много хлопот», – сказала Д.КОББ.

По ее словам, шимпанзе в дикой природе живут от 25 до 35 лет, а в зоопарках – до 45 лет.