Во Флориде умер шимпанзе, который снимался еще в фильмах про Тарзана
09:43, 28 декабря 2011Разное
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Долгожителю среди обезьян было 80
Шимпанзе по кличке Чита, снимавшийся в фильмах про Тарзана в начале 1930-х, скончался в американском штате Флорида в возрасте 80 лет.
Как сообщает «Газета.ру», об этом говорится на сайте издания Tampa Tribune.
По данным заповедника для приматов «Санкоаст» в городе Палм-Харбор, Чита скончался 24 декабря от почечной недостаточности.
Как сообщила газете представитель заповедника Дебби КОББ, Чита, сыгравший в 1932–1934 годах обезьяну – друга Тарзана, при жизни любил рисовать пальцами, смотреть футбол по телевизору и слушать музыку.
«Он не был шимпанзе, который доставлял много хлопот», – сказала Д.КОББ.
По ее словам, шимпанзе в дикой природе живут от 25 до 35 лет, а в зоопарках – до 45 лет.
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