Тернопольоблэнерго вновь не смогло провести собрание

Акционеры энергоснабжающей компании ОАО «Тернопольоблэнерго» сегодня вновь не смогли провести свое очередное собрание из-за запрета Государственной исполнительной службы (ГИС).

Об этом УНИАН сообщил источник в НАК «Энергетическая компания Украины».

По его словам, для участия в собрании акционеров прибыли представители НАК «ЭКУ» и ФГИУ, а также представители частных акционеров Bikontia Enterprises Limited и Larva Investments Limited (обе - Кипр). Указанные акционеры совокупно владеют 91% акций общества.

Между тем, администрация облэнерго сообщила представителям акционеров, что постановлением ГИС от 26 декабря запрещено проводить регистрацию акционеров и другие действия, связанные с проведением собрания. При этом представители частных акционеров на территорию облэнерго для участия в собрании допущены не были. Кроме того, представители администрации энергоснабжающей компании отказались ознакомить акционеров с текстом постановления ГИС и назвать, каким именно органом исполнительной службы оно выдано.

«Одним из основных вопросов повестки дня собрания был вопрос о смене руководства «Тернопольоблэнерго», которое управляет компанией с 2000 года, а также вопрос покрытия убытков компании. Под разными предлогами с 2000 года, собрания акционеров не проводились, не предоставлялись отчеты о деятельности компании. Также руководство предприятия блокировало проведение независимого аудита со стороны акционеров», - сообщил собеседник агентства.

Справка УНИАН. Энергоснабжающая компания ОАО «Тернопольоблэнерго» – монополист по поставке и транспортировке электроэнергии в Тернополе и Тернопольской области. Большую часть электроэнергии, 29%, компания поставляет промышленным потребителям, в то время как население потребляет 25%, а предприятия агросектора - 9%.

50,999% акций компании владеет НАК «Энергетическая компания Украины», 24,99% – Bikontia Enterprises Limited (Кипр), 15,1% – Larva Investments Limited (Кипр).

По итогам 2010 года, «Тернопольоблэнерго» нарастило чистый убыток в 2,2 раза, или на 6,353 млн. грн., по сравнению с 2009 годом – до 11,746 млн. грн.

По данным СМИ, председателем наблюдательного совета «Тернопольоблэнерго» в настоящее время является Александр САГУРА, генеральный директор "Укрэнергоконсалтинга", принадлежащего братьям СУРКИСАМ. Также "Укрэнергоконсалтинг" предоставляет «Тернопольоблэнерго» на договорной основе услуги экономического, технического и правового характера.