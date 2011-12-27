Гробы с телами 8 украинцев, погибших в ДТП под Москвой, привезли домой
11:55, 27 декабря 2011Разное
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При содействии МИД и МЧС
Сегодня в 3.40 через пограничный пункт Троеборное-Богачевск в Украину доставлены гробы с телами 8 граждан Украины, погибших в ДТП 22 декабря в Можайском районе Московской области.
Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, при содействии МИД и МЧС была обеспечена перевозка тел погибших граждан в сопровождении родственников и близких.
Как сообщал УНИАН, 22 декабря в Московской области произошла авария с участием грузового автомобиля и маршрутного микроавтобуса, в котором находилось 12 граждан Украины.
В результате ДТП 8 граждан Украины погибли и 4 получили ранения разной степени тяжести.
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