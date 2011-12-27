В Ровно столкнулись четыре автомобиля: «скорая» перевернулась (фото)

10:57, 27 декабря 2011
Разное
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Три человека - в больнице

ДТП при участии четырех автомобилей, среди которых была и "скорая" произошло в Ровно.

Как сообщает ЗИК,  автомобиль «OPEL ASTRA» столкнулся с  «DAIMLER-CHRYSLER 312D-KA», который двигался через перекресток на  красный сигнал светофора с включенным проблесковым маячком синего цвета и звуковой сигнализацией.

После столкновения «скорая» от удара по инерции продолжила движение вперед и столкнулась с автомобилем «УАЗ 3303». От удара автомобиль «скорой» опрокинулся. После этого произошло его столкновение с автомобилем «CITROEN BERLINGO», который остановился  возле правого края дороги.

В результате ДТП водитель «УАЗа» был доставлен  в больницу. Туда же попали и пассажирка из «скорой» и пассажирка из «OPEL ASTRA».

Фото УНИАН

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