Куда деть собаку в вагоне?

С 30 декабря 2011 года вступает в силу приказ Министерства инфраструктуры Украины об утверждении изменений в Правила перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины, который, в частности, регулирует правила перевозки в поездах домашних животных.

Как сообщает УНИАН Государственная администрация железнодорожного транспорта «Укрзализныця», в частности, для перевозки собак в купе пассажирского или скорого поезда пассажиру нужно будет выкупить все места в купе.

Крупные собаки (выше 45 см, не более одного животного) должны перевозиться в намордниках на цепочках или ременных привязка, маленькие собаки - в ящиках, корзинах, клетках (не более двух животных).

В вагонах купе с местами для сидения других категорий поездов (скоростных, высокоскоростных т.д.) перевозить собак разрешается на таких же условиях, если места являются обособленными.

В региональных поездах больших собак можно перевозить только в крайних тамбурах первого и последнего вагонов под наблюдением сопровождающего, а маленьких собак разрешается размещать под местами для сидения в ящиках, корзинах, клетках (не более двух животных).

Для мелких комнатных животных (кроме собак) и комнатных декоративных птиц доступны все типы вагонов независимо от наличия ручной клади. Они должны перевозиться в ящиках, корзинах, клетках (не более одного места ручной клади) и свободно размещаться на местах, отведенных для ручной клади.

«Для собак, мелких комнатных животных и комнатных декоративных птиц является обязательным наличие ветеринарного документа, оформленного надлежащим образом», - отмечает «Укрзализныця».