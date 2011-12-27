"Пежо" выехал на встречную, ударил три машины и врезался в столб

Как рассказали в ГАИ Киева газете Сегодня, автомобиль «Пежо 607» двигался по Краснозвездному проспекту со стороны Севастопольской площади в сторону Московской. На перекрестке с ул. Головко водитель выехал на встречку, рикошетом задел стоящий «Опель», еще через несколько десятков метров зацепил «БМВ», который от удара выбросило на тротуар. После этого «Пежо» врезался в «Рено», поехал дальше и остановился лишь врезавшись в столб.

Водитель «БМВ» серьезно пострадал — у него закрытая черепно-мозговая травма и перелом голени. У виновника ДТП также сильные травмы. Оба водителя в больнице. По словам очевидцев, водитель «Пежо» вел себя после ДТП не совсем адекватно и, возможно, был пьян.



