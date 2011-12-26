Очередь грузовиков на украинско-польской границе ликвидирована

Ликвидирована очередь автомобильных транспортных средств, которые осуществляют международные перевозки внешнеторговых грузов через МАПП «Ягодин», на въезд и выезд в Украину и из Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины.

Как сообщалось ранее, очередь сформировалась в результате сокращения 23 декабря пропускной способности пункта пропуска «Дорохуск» (польская сторона). По информации польской стороны, по состоянию на 17.00 26 декабря грузовых автомобилей на въезд в Украину нет.

Должностные лица Ягодинской таможни принимают все меры по обеспечению бесперебойного въезда грузовиков в зону таможенного контроля, пропуска в соответствии с действующим таможенным законодательством увеличевшегося количества грузовых транспортных средств с целью предотвращения накопления грузового автотранспорта на подъездных путях к МАПП «Ягодин» накануне рождественских праздников, когда наблюдается самое большее их количество как на въезд в Украину, так и на выезд за пределы таможенной территории страны, недопущения задержек пропуска автомобилей через таможенную границу Украины.