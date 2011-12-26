В развлекательном центре оборвалась карусель: 3-х малышей забрала скорая
08:59, 26 декабря 2011Разное
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Дети упали с 4-метровой высоты
В Киеве в семейном развлекательном комплексе "Тропикал парк" оборвалась карусель, сообщает ТСН.
Четверо детей 5 и 6 лет упали с высоты 4-х метров. Трех малышей забрала "скорая".
По предварительным выводам карусель оборвалась, потому что палка, которая держала кресла, перетерлась и не выдержала нагрузки.
Сотрудники МЧС, прибывшие на место выяснили: никаких проверок безопасности аттракцион не проходил, и разрешительных документов на работу нет.
А детей спасло лишь то, что они были пристегнуты. Аварийную карусель остановили, но на момент приезда съемочной группы ТСН развлекательный парк все еще работал.
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