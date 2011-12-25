В ДТП погибли депутат с женой и другом

24 декабря, на трассе между Мариуполем и Бердянском произошло жуткое ДТП, сообщает ТСН.

Столкнулись внедорожник Toyota Land Cruiser Prado и тягач MAN, полуприцеп с контейнером.

Удар был настолько сильным, что три человека, находившиеся в легковушке, погибли на месте аварии.

Один из погибших был депутатом Белозерского района Херсонской области, сообщили местные правоохранители. Также во внедорожнике находились жена депутата и друг.

Как сообщили в ГАИ, тягач двигался со стороны Донецка, а внедорожник ехал из Бердянска в пгт Мангуш.

По предварительной версии ГАИ, водитель тягача проигнорировал скоростной режим. В результате он выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с Тойотой.