В ДТП погибли депутат с женой и другом
19:20, 25 декабря 2011Разное
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Тойтоа врезалась в MAN
24 декабря, на трассе между Мариуполем и Бердянском произошло жуткое ДТП, сообщает ТСН.
Столкнулись внедорожник Toyota Land Cruiser Prado и тягач MAN, полуприцеп с контейнером.
Удар был настолько сильным, что три человека, находившиеся в легковушке, погибли на месте аварии.
Один из погибших был депутатом Белозерского района Херсонской области, сообщили местные правоохранители. Также во внедорожнике находились жена депутата и друг.
Как сообщили в ГАИ, тягач двигался со стороны Донецка, а внедорожник ехал из Бердянска в пгт Мангуш.
По предварительной версии ГАИ, водитель тягача проигнорировал скоростной режим. В результате он выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с Тойотой.
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