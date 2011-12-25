Обломок спутника пробил крышу дома в Сибири

Администрация Ордынского района Новосибирска выделила строительные материалы для восстановления крыши жителю села Вогайцево Андрею Криворученко, на чей дом в минувшую пятницу упал обломок спутника "Меридиан". Как передает радио "Маяк", А.Криворученко уже починил крышу.



Космический аппарат был запущен 23 декабря с космодрома Плесецк, напоминает РосБизнесКонсалтинг, но из-за поломки ракеты-носителя не был выведен на расчетную орбиту, и его обломки упали на Землю, в частности, на дом А.Криворученко. Один из обломков пробил крышу, еще два металлических предмета, похожих на газовые баллоны, упали в районе сел Большое Никольское и Чекман Чулымского района Новосибирской области.



В МЧС РФ сообщают, что районе падения обломков спутника следов радиационного или химического заражения местности не обнаружено.



"Меридиан" являлся космическим аппаратом двойного назначения, он должен был обеспечить связь морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми наземными станциями и расширить сети спутниковой связи в северных районах Сибири и Дальнего Востока.



