Пьяные напали на наряд ГАИ

В Кировоградской области группа нетрезвых мужчин напала на наряд ГАИ, который попробовал прекратить драку, возникшую между неизвестными на обочине дороги.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, инцидент произошел вчера вечером.

По данным УСО, 24 декабря около 20.00 во время патрулирования на маршруте инспекторы роты дорожно-патрульной службы на одной из автодорог заметили на проезжей части автомобиль, вокруг которого дрались несколько мужчин. Включив проблесковые световые сигналы, наряд остановился на обочине. Работник ГАИ, соблюдая меры личной безопасности, вышел из салона служебного автомобиля и, приблизившись к незнакомцам, приказал им прекратить драку и покинуть проезжую часть. Однако мужчины не прекратили противоправные действия, а наоборот начали оказывать сопротивление законным требованиям сотрудника милиции.

Учитывая сложившуюся ситуацию, из патрульного автомобиля на помощь напарнику вышел старший инспектор ДПС. Один из участников драки неожиданно сбил его из ног и, сев в служебное транспортное средство, направился в направлении Кировограда.

"Чтобы остановить нарушителя, правоохранитель на основании требований ст. 15 Закона Украины «О милиции» применил огнестрельное оружие, а именно – осуществил один предупредительный выстрел вверх и два выстрела в направлении автомобиля. Проехав несколько сотен метров, похититель остановился, бросил автомобиль на обочине и пытался убежать", - отметили в УСО.

В данное время подозреваемые в совершении преступления задержаны. Ими оказались жители Кировоградского района, в возрасте от 20 до 51 года. По заключению врачей все они находились в нетрезвом состоянии. В отношении четырех из них было принято решение о задержании в порядке ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины (по подозрению в совершении преступления), один из подозреваемых находится на подписке о невыезде.

24-летний инспектор ГАИ с телесными повреждениями в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга и многочисленными ушибами госпитализирован в лечебное заведение.

По факту совершения противоправных действий в отношении работника милиции прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.342 (сопротивление законным требованиям работника милиции), ч.2 ст.345 (нанесение телесных повреждений работникам ОВД), ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым угрожает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.