В Антрацитовском районе Луганской области на трассе местного значения «Красный Луч - Антрацит» из-за гололедицы перевернулся автобус, в котором находились 20 пассажиров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Луганской области, ДТП произошло утром 24 декабря.

«Вследствие сложных погодных условий (гололедица) водитель рейсового автобуса «ПАЗ» не справился с управлением и совершил опрокидывание», - говорится в сообщении.

Травмированы 4 человека, пострадавшим оказана медицинская помощь.