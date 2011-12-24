В Крыму под колесами поезда погиб пенсионер
16:23, 24 декабря 2011Разное
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На вид мужчине около 75 лет
В Бахчисарайском районе Крыма грузовой поезд сбил насмерть пожилого мужчину.
Информация о несчастном случае в районе села Мостовое поступила в МЧС 23 декабря, сообщили УНИАН в пресс-службе крымского Управления Министерства чрезвычайных ситуаций.
Личность погибшего устанавливается. На вид мужчине около 75 лет.
Обстоятельства происшествия выясняет линейный отдел милиции Севастополя.
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