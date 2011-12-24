В Крыму под колесами поезда погиб пенсионер

16:23, 24 декабря 2011
Разное
1149 0

На вид мужчине около 75 лет

В Бахчисарайском районе Крыма грузовой поезд сбил насмерть пожилого мужчину.

Информация о несчастном случае в районе села Мостовое поступила в МЧС 23 декабря, сообщили УНИАН в пресс-службе крымского Управления Министерства чрезвычайных ситуаций.

Личность погибшего устанавливается. На вид мужчине около 75 лет.

Обстоятельства происшествия выясняет линейный отдел милиции Севастополя.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter