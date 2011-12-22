Левко Лукъяненко: Обращаюсь к украинским политикам оппозиционного направления

Спектр оппозиционных сил включает в себя людей с довольно разным отношением ко многим факторам украинского прошлого и нынешнего и, очевидно, они вынашивают разные планы строительства Украины. Однако все должны взяться за общее дело.

Захват власти мафиозными антиукраинскими силами, которые презирают интересы трудящихся, продают экономические и политические интересы государства и ежедневно взрывают суверенитет Украины, ставит перед патриотическими политиками вопрос ребром: или мы объединимся и победим на выборах 2012 года, или ради сохранения самостоятельности Украины придется, после проигрыша выборов, организовывать революцию.

На кону судьба Украины – самая большая историческая ценность, и ради нее придется обуздать большие амбиции своих нескромных фигур, потому что иначе потомки нас проклянут.

Госпожа Тимошенко предлагает составить единый партийный список. Вряд ли это возможно. На сегодня расстановка сил такова, что «Батькивщина» и «Фронт перемен» гарантированно проходят в Верховную Раду, а ВО «Свобода» и «УДАР» находятся на грани 5-процентного барьера.

Кроме этих четырех партий, есть несколько оппозиционных политических партий, каждая из которых отдельно не способна пройти в Верховную Раду, но от которых зависит победа украинских сил.

Поэтому предлагаю на ваше рассмотрение два сценария.

Первый. Оппозиционные силы идут на выборы четырьмя колоннами: «Батькивщина», «Фронт перемен», «УДАР» и ВО «Свобода». Каждая из этих колонн имеет своих сторонников, которые в случае объединения не будут голосовать в целом, а за свою не объединенную – проголосуют. Вполне вероятно, что четырьмя колоннами можно провести в Верховную Раду больше оппозиционных депутатов, чем одной колонной. Учитывая пребывание «Свободы» и «УДАРА» на грани 5-процентного барьера и чтобы усилить их и поднять над чертой ПРИЗЫВАЮ партии, которые явно не имеют шансов преодолеть 5-процентный барьер, выступить в поддержку «УДАРА» и «Свободы».

Юлия Владимировна вполне разумно предлагает составить единый список для выдвижения кандидатов в мажоритарных округах.

При составлении этого списка нужно отблагодарить слабые партии, которые будут поддерживать «Свободу» и «УДАР», выделением им по нескольку округов, на которых они будут освобождены от конкуренции со своими и будут бороться против кандидатов от власти.

Второй. Ввиду того, что партия «Батькивщина» и «Фронт перемен» гарантированно преодолевают проходной барьер и намерены идти самостоятельно, я, желая им успеха, считаю необходимым высказаться по поводу объединения других, менее многочисленных партий.

Юлия Тимошенко предлагает объединиться на основе нейтральной партии.

Думаю, что такой партией можно считать Украинскую республиканскую партию (УРП). Во всяком случае, в пользу этого предложения есть аргументы, которые выделяют ее среди других партий. УРП образовалась из Украинской хельсинской группы – Украинского хельсинского союза, имеет большие заслуги в борьбе за свободу человека и независимость Украины. Это идеологическая партия на основе республиканской идеологии. Название, как и идеологическая ниша республиканской партии, не конъюнктурная, а постоянно создается самой жизнью. Республиканские партии действуют в более чем 100 странах мира. Объединение под брендом УРП не будет унижать партийное самолюбие ни одной партии, потому что я как председатель УРП в день объединения сложу свои полномочия и предложу процедуру выборов другого председателя.

Вариант объединения под брендом УРП был бы победным при условии, что под ним сплотятся все слабые оппозиционные партии. В союз под бренд УРП идут «Удар» Кличко и ВО «Свобода» Тягнибока. Объединение не увеличивает количество колонн оппозиционных сил, а сводит их к трем: «Батькивщина», «Фронт перемен» и УРП (объединенная, с новым лидеров).

Прошу Вас, уважаемые политики Украины, обсудить предложения и принять свои решения.

Ради Матушки-Украины пожертвуем собой!

Левко Лукьяненко, декабрь 2011 года