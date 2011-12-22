В УНИАН назвали ТОП-5 лучших книг для женщин и мужчин

Консультант по стилю Инесса ПУСТОВАЛОВА представила свой ТОП-5 лучших книг для женщин и мужчин в рамках конкурса Лаборатории “Сделай себя сам” в агентстве УНИАН.

В частности, в рейтинг вошла книга Гока ВАНА "Искусство стиля: как прекрасно выглядеть в одежде и без".

"Известный стилист, телеведущий детально рассказывает на страницах своей иллюстрированной книги, как максимально эффектно любая женщина может с помощью одежды подчеркнуть свои достоинства и скрыть недостатки", – сказала И.ПУСТОВАЛОВА.

Также она отметила книгу Наталии НАЙДЕНСКОЙ и Инессы ТРУБЕЦКОВОЙ "Библия стиля. Гардероб успешного мужчины".

"Книга рассказывает о создании делового гардероба и основах делового дресс-кода успешного мужчины", - сообщила консультант по стилю.

С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь