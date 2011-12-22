Маршрутка врезалась в дерево: 15 пассажиров и водитель - в больнице

В Макеевке Донецкой области в результате дорожно-транспортного происшествия травмированы водитель и 15 пассажиров микроавтобуса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ Донецкой области, вчера около 16.30 водитель микроавтобуса «ГАЗель», по предварительным данным, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на дерево.

В результате ДТП 52-летний водитель и 15 пассажиров получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.