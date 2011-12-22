Маршрутка врезалась в дерево: 15 пассажиров и водитель - в больнице
12:57, 22 декабря 2011Разное
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ДТП в Макеевке
В Макеевке Донецкой области в результате дорожно-транспортного происшествия травмированы водитель и 15 пассажиров микроавтобуса.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ Донецкой области, вчера около 16.30 водитель микроавтобуса «ГАЗель», по предварительным данным, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на дерево.
В результате ДТП 52-летний водитель и 15 пассажиров получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.
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