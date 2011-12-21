Возле Канева Черкасской области перевернулся грузовик с 20 тоннами сыра.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Черкасской области, авария произошла вечером 19 декабря. Грузовой автомобиль MAN перевернулся в кювет на 38-м километре автотрассы Канев – Мироновна - Софиевка.

Для того, чтобы вытянуть на дорогу грузовик, спасателям пришлось, кроме собственного тягача-вездехода и пожарной автоцистерны, привлекать лесовоз Каневского гослесхоза.