Перевернулся грузовик с 20 тоннами сыра
02:28, 21 декабря 2011Разное
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ДТП возле Канева
Возле Канева Черкасской области перевернулся грузовик с 20 тоннами сыра.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Черкасской области, авария произошла вечером 19 декабря. Грузовой автомобиль MAN перевернулся в кювет на 38-м километре автотрассы Канев – Мироновна - Софиевка.
Для того, чтобы вытянуть на дорогу грузовик, спасателям пришлось, кроме собственного тягача-вездехода и пожарной автоцистерны, привлекать лесовоз Каневского гослесхоза.
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