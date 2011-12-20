КГГА продолжает работу по возвращению коммунального имущества

В коммунальную собственность вернули недвижимое имущество общей площадью 30 тыс. 638 кв. м.

Об этом, как сообщает пресс-служба КГГА, сказал на пресс-конференции заместитель главы Киевской городской государственной администрации Александр Пузанов.

По его словам, правоохранительным органам передана информация о нарушениях, которые имели место при отчуждении объектов недвижимого имущества, общей площадью около 60 тыс кв. м.

«Мы планировали завершить возвращение имущества в коммунальную собственность до конца 2011 года. Но с учетом того, что не все зависит от КГГА, ведь значительную работу выполняет прокуратура и много времени занимают судебные разбирательства, еще рано ставить точку, поскольку не все решения относительно объектов были приняты», – объяснил Александр Пузанов.

Он пообещал, что в случае выявления помещений или земельных участков, относительно отчуждения которых будут обоснованные юридические претензии, КГГА будет обращаться в суд.

«По поручению председателя КГГА Александра Попова мы доведем до конца работу по возвращению земли и имущества в собственность территориальной общины», – заявил заместитель.

Как ранее сообщалось, общая площадь земельных участков, относительно которых были приняты решения о возвращении в собственность территориальной общины г. Киева, составляет 1770,88 га.