Автотрассу «варшавку» открыли по всей протяженности

Государственная служба автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") открыла движение на отремонтированной автомобильной дороге общего пользования М-07 Киев – Ковель — Ягодин протяженностью 486,8 км.

Как говорится в переданном агентству УНИАН сообщении Министерства инфраструктуры, дорога является кратчайшим направлением транспортного сообщения между Киевом и Варшавой.

В 2011 году было отремонтировано 248,4 км дороги М-07.

Как отмечается в сообщении, дорога М-07 была построена в 70-х годах и почти на всей своей протяженности имела цементно-бетонное покрытие, которое до ремонта не отвечало современным требованиям по ровности и прочности. Поэтому автолюбители и перевозчики были вынуждены использовать дорогу Киев-Чоп, что приводило к ее перегрузке.

Справка УНИАН. «Укравтодор» в 2011 году планировал открыть 1500 км дорог общего пользования, однако уже на середину декабря 2011 года было открыто 1700 км новых и отремонтированных дорог.

В 2012 году "Укравтодор" планирует открыть движение на 2000 км автодорог.

По данным ведомства, в 2009 году движение было открыто на 92 км дорог, а в 2010-м - на 973 км.