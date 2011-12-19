Зачем милиция оцепила новогоднюю елку на Майдане?

Я живу в центре города и ежедневно невольно наблюдаю «раздевание» и «одевание» центральной столичной елки. Это уже стало поводом для шуток и черного юмора.

Сначала ее неделю «одевали» - люди на специальных машинах с подъемниками заматывали елку в гирлянды, как мумию фараона в бинты. В минувшую пятницу те же люди целый день все это снимали, чтобы потом теми же гирляндами обматать снова, только теперь не слева направо, а справа налево.

А сегодня утром улица Городецкого перекрыта, и, как это ни смешно, но те же машины, те же люди снова снимают гирлянды. Только теперь вместо зевак под елкой, всюду на Майдане и в подземных переходах (выходы из которых почти все закрыты) - куча милиции и "космонавтов" в касках и бронежилетах ("Беркут", наверное). И все это под веселую музыку, звучащую из динамиков на Майдане.

"А почему все перекрыто?" - спрашиваю парня в форме.

"Понятия не имею, мне сказали стоять, я и стою", - отвечает тот.

"А разве не понятно? - говорит какой-то прохожий. - Сегодня саммит Украина - ЕС, поэтому они под видом охраны елки, окружили Майдан, чтобы люди, случайно, не вышли... Боятся, что в Европе увидят недовольство народа властью...

Так елка стала очередным проявлением страха нашей власти перед своим народом и Майданом. Страха настолько животного и мощного, что их не останавливает даже все то безумие с постоянным переодеванием новогоднего дерева одними и теми же гирляндами, только «в профиль».

Иду по Майдану, вокруг шутят прохожие - кто-то говорит, что эта елка теперь будет стоять всегда. Просто на теплое время года ее зачехлят, а на праздники будут надевать праздничные чехлы - так, например, на День Победы - с камуфляжным узором. Или: нам нужно было бы елку в форме венка, и нарядить яйцами - для полного кайфа...

А еще интересно, понимают ли люди, которые ежедневно одевают и раздевают конусовидную зеленую постройку, всю абсурдность своей работы?...

... Приоткрываю стеклянную дверь в подземный "Глобус". В соседнюю дверь проскакивает кто-то в форме, каске, бронежилете и с оружием. И бежит мимо праздничных витрин магазинов. Видимо, в туалет... Интересно, что наличие вооруженных воинов в таких мирных местах, как подземный переход на Майдане или Мариинский парк, уже никого не удивляет. Люди даже не обращают на них внимания.

Вот вам и Рождественская атмосфера ...

Евгения Ляшко, Киев