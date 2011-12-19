В Одесской области рейсовый автобус столкнулся с КамАЗом

На автотрассе рядом с селом Светлое Коминтерновского района Одесской области водитель рейсового автобуса «Ялта-Одесса» совершил в воскресенье столкновение с припаркованным у обочины «КамАЗом», а затем оторвавшийся борт грузовика прорезал часть кузова автобуса, сообщили УНИАН очевидцы ДТП.

Из-за плохой видимости, а также рассыпавшегося на автотрассе груза семечек из грузовика на месте происшествия не справился с управлением и перевернулся водитель «Нивы», затем участником ДТП стал и владелец «Renault», проколовший на месте происшествия колесо. Однако, как водитель «КамАЗа», он не травмирован.

Жертвой аварии стал один из пассажиров автобуса, еще двое в тяжелом состоянии госпитализированы в областную больницу, также доставлены в больницу травмированные водитель и пассажир «Нивы».

Комментариев областного ГАИ пока получить не удалось.